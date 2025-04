Vítima de relação abusiva, Mariana Bridi volta às novelas após 20 anos

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariana Bridi está de volta aos estúdios Globo após vinte anos afastada. A atriz foi confirmada pela emissora no elenco da próxima novela das seis, "Êta Mundo Melhor!", de Walcyr Carrasco.

Mariana, 40, enfrenta o ex-marido Rafael Cardoso na Justiça, em processo que corre em sigilo. Ela e mãe, a jornalista Sônia Bridi, têm medidas protetivas contra ele.

Mariana tem dois filhos com o ator: Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6. Rafael, 40, não vê os filhos há mais de um ano por decisão judicial.

"Essa decisão foi tomada pela vara de família para proteger a integridade física e psicológica dos dois menores até que requisitos legais sejam cumpridos e o convívio presencial com o pai possa ser restabelecido", explicou Mariana nas redes sociais, há cerca de seis meses.

Rafael, que revelou recentemente ser viciado em drogas e álcool, é réu por violência psicológica, moral e patrimonial contra a ex-mulher e a ex-sogra. Em novembro de 2024, Sônia Bridi pediu medida protetiva contra o ex-genro afirmando que ele invadiu sua casa, destruiu seu carro e outros objetos e proferiu ofensas e ameaças contra ela.

A medida foi aprovada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher o Rio de Janeiro com base na Lei Maria da Penha. Após o pedido da mãe, Mariana também pediu medida protetiva contra o ex.

Rafael Cardoso ainda é pai de Helena, de um ano, com a atual companheira, Carol Ferraz. Ele recentemente fez um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro para se livrar de outro processo, desta vez por agredir um idoso em um bar.

A última novela de Mariana foi "Floribella", na Band, em 2005. Ela também integrou o elenco da "Malhação" de 2004. "Êta Mundo Melhor" vai substituir "Garota do Momento" e tem estreia prevista para 30 de junho.

