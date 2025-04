Jojo Todynho lança curso de emagrecimento após perder 80 kg

© Instagram/Jojo Todynho

SAO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 28, que perdeu mais de 80 kg, lançou um curso para ajudar outras mulheres a emagrecer.

A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em 2023, lipo nas pernas e abdominoplastia associada a lipoescultura em julho do ano passado, além de adotar uma rotina fitness. Agora, ela está ajudando mulheres a perderem peso com um curso.

A cantora e estudante de Direito lançou um curso online, com um programa que promete auxiliar o time feminino no processo de perda de peso. O "Emagreça com Jojo", traz as dez chaves para aumentar a autoestima, com o acompanhamento de um endocrinologista e um programador neurolinguístico.

Ao divulgar a novidade, Jojo disse que sua vida mudou após ela 'virar a chave'. "Amores, quando eu virei essa chave, minha história mudou. E a sua vai mudar também. Chega de papo furado! Se você quer emagrecer de verdade, aprendendo a lidar com a fome e sem essas dietas malucas, cola comigo que eu vou te mostrar o caminho".

