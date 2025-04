Shakira é eleita a maior artista pop latina de todos os tempos por revista

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quem é a maior artista pop latina de todos os tempos? A Billboard divulgou nesta terça-feira (31) uma lista com 50 nomes, e revista norte-americana colocou a colombiana Shakira na primeira posição.

"Um símbolo de reinvenção na música, Shakira permaneceu ativa ao longo de quatro décadas, adaptando-se às tendências sem nunca perder sua essência", destaca a publicação especializada em música sobre o título da cantora.

Vencedora de 15 Grammys Latinos e quatro Grammys, incluindo o de seu álbum mais recente, Las Mujeres Ya No Lloran, a colombiana emplacou 29 músicas no Hot 100, sendo seis delas no Top 10 e uma, Hips Don't Lie (com Wyclef Jean), no primeiro lugar.

No ranking, apenas uma brasileira aparece na lista: Anitta, na 45ª colocação. "Nas últimas duas décadas, nenhuma artista brasileira foi tão bem-sucedida quanto a implacável Anitta, que investiu tempo e esforço para aperfeiçoar seu espanhol e inglês, além de explorar uma diversidade de sons sem se afastar muito de seu funk brasileiro nativo", afirma a revista sobre a cantora.

No Top 10 da lista, além de Shakira, aparecem Glória Estefan em segundo lugar, Selena em terceiro, Celia Cruz em quarto e Karol G na quinta posição. Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, Olga Tañón, Laura Pausini e Mercedes Sosa completam, respectivamente, o ranking das 10 primeiras colocadas.

Leia Também: Vítima de relação abusiva, Mariana Bridi volta às novelas após 20 anos