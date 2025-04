Top de cristais usado por Britney Spears em 2001 é leiloado por R$ 440 milhões

© Reprodução / Julien’s Auction

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos looks mais icônicos de Britney Spears foi vendido por US$ 78 mil dólares (cerca de R$ 443 milhões) em um leilão na última quinta-feira (27).

O top cravejado de cristais usado pela cantora em 2001 foi arrematado em um leilão da casa Julien's, da Califórnia. A peça foi confeccionada por Bob Mackie em 1981 para o espetáculo "Jubilee" em Las Vegas.

O conjunto arrematado é composto por quatro peças: o top, a calcinha e dois braceletes. O look foi usado por Britney em um show da turnê "Dream Within a Dream", em novembro de 2001, televisionado ao vivo em um especial da HBO.

Britney usou também uma calça jeans por cima do conjunto, que teve uma réplica arrematada por US$ 2.925 (cerca de R$ 16 mil). As peças são feitas de arame com tecido que causa impressão de nudez e cravejadas por cima com pedras e cristais.