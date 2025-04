Morre o ator Val Kilmer, astro de 'Top Gun' , aos 65 anos

© EuropaNewswire/Gado/Getty Images

O ator norte-americano Val Kilmer morreu nesta terça-feira, aos 65 anos, vítima de pneumonia. Um dos nomes mais marcantes do cinema mundial, Kilmer alcançou seu maior sucesso comercial interpretando Tom 'Iceman' Kazansky no filme "Top Gun - Ases Indomáveis", de 1986.

O anúncio de sua morte foi feito por sua filha, Mercedes Kilmer, ao jornal The New York Times. Mercedes recordou que o pai havia sido diagnosticado com câncer na garganta em 2014, uma doença que afetou profundamente sua voz, como ficou evidente em sua participação recente em "Top Gun: Maverick" (2022). Apesar de ter superado o câncer, Val Kilmer acabou não resistindo a uma pneumonia. Segundo Mercedes, ele esteve cercado por familiares e amigos em seus momentos finais.

Kilmer também se destacou em outras produções de sucesso como "The Doors - O Filme" (1991), onde interpretou o lendário cantor Jim Morrison, e "Batman Eternamente" (1995), no papel principal do icônico herói de Gotham City. Sua imagem de astro rebelde combinada com uma personalidade marcante garantiu-lhe uma carreira sólida, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, com filmes como "Top Secret! Superconfidencial", "Fogo Contra Fogo", "Academia de Gênios" e "O Santo".

O ator conheceu sua esposa, a atriz Joanne Whalley, durante as gravações do filme "Willow - Na Terra da Magia", dirigido por Ron Howard em 1988. O casal teve dois filhos, Mercedes e Jack, e divorciou-se em 1996.

"Fui mau. Fui corajoso. Para alguns, fui estranho. Não nego nada disso e não me arrependo, porque perdi e encontrei partes de mim que nem sabia que existiam", declarou Kilmer no documentário sobre sua vida e carreira, "Val" (2021). "E me sinto abençoado."

Carreira extensa e diversificada

Val Kilmer foi o mais jovem ator já aceito na renomada Juilliard School. Sua estreia no cinema foi em 1984 com a comédia de espionagem "Top Secret! Superconfidencial", seguida pelo filme "Academia de Gênios" em 1985. Kilmer também demonstrou seu talento cômico em "Corram Que o Agente Voltou" e "Beijos e Tiros".

Seu auge no cinema ocorreu nos anos 1990, com interpretações memoráveis, como Doc Holliday em "Tombstone - A Justiça Está Chegando" (1993), ao lado de Kurt Russell e Bill Paxton, e uma breve aparição como o fantasma de Elvis Presley em "Amor à Queima-Roupa" (True Romance). Também em 1995, destacou-se no filme "Fogo Contra Fogo", de Michael Mann, ao lado de Al Pacino e Robert De Niro.

Kilmer era conhecido por seu intenso método de atuação. Para interpretar Doc Holliday em "Tombstone", ele se deitou em uma cama de gelo na cena final para simular a sensação de alguém morrendo de tuberculose. Durante as filmagens de "The Doors - O Filme", passou um ano inteiro usando calças de couro e exigia ser chamado apenas de Jim Morrison, além de tocar as músicas da banda continuamente.

Essa intensidade lhe rendeu a fama de ser um ator difícil de trabalhar, algo que Kilmer admitiu mais tarde em suas memórias, "I'm Your Huckleberry", reforçando sua prioridade pela arte sobre o negócio.

Val Kilmer também publicou dois livros de poesia, incluindo "My Edens After Burns", e recebeu uma indicação ao Grammy em 2012 pelo álbum falado "The Mark of Zorro". Além disso, era artista plástico e um devoto cientista cristão.

