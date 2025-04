Bebê de influencer Lindsay Dewey morre após trágico acidente com espelho

© Instagram/Lindsay Dewey

A influenciadora digital norte-americana Lindsay Dewey vive um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Seu filho caçula, Reed, de apenas 22 meses, morreu após um acidente doméstico envolvendo um espelho que caiu sobre ele.

A tragédia foi compartilhada pela própria Lindsay em uma sequência de stories em sua conta no Instagram, onde explicou o que teria provocado o acidente. Segundo ela, o pequeno Reed estaria brincando com um copo de sucção preso ao espelho quando, acidentalmente, o puxou, fazendo com que o objeto despencasse.

"Não o ouvi brincando com o espelho. Só ouvi o estrondo. Em menos de cinco segundos, eu já tinha tirado o espelho de cima dele", relatou. O espelho, de grande porte, estava apenas encostado na parede, o que fazia parecer seguro.

Lindsay chegou a acreditar que tudo estava bem ao ver o menino com os olhos abertos. “Achei que estava só em choque. Mas quando olhei de verdade, percebi que algo estava muito errado. Não era o Reed que eu conhecia.”

Segundo ela, o impacto do espelho provocou uma fratura no crânio da criança. “Ainda estamos completamente em choque com o fato de termos perdido nosso bebê. Compartilhamos isso porque não queremos que aconteça com mais ninguém.”

A influenciadora também fez um alerta sobre a importância de fixar móveis e objetos pesados à parede, para evitar esse tipo de tragédia. “Muitos amigos próximos começaram a olhar suas casas de outra forma depois do que aconteceu. Isso serviu como alerta.”

Lindsay publicou, com autorização da família, imagens dos últimos momentos de Reed antes da doação de órgãos — uma decisão tomada para transformar a dor da perda em esperança para outras famílias.

A história de Reed comoveu seguidores nas redes sociais, que deixaram milhares de mensagens de apoio e solidariedade à influenciadora e sua família.

