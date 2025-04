Pedro Pascal faz 50 anos como sucesso em Hollywood e 'daddy' de fãs apaixonados

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para muitos, Pedro Pascal. Já para tantos outros, "daddy" (papai), apelido dado por fãs apaixonados e atraídos pelo sex appeal do ator, que completa 50 anos nesta quarta-feira (2).

Mesmo que já tenha pulado de trabalho em trabalho desde a década de 1990, foi somente nos últimos anos que o artista chileno obteve reconhecimento -e o status de símbolo sexual e homem atraente, protetor e maduro veio na esteira do sucesso (é algo do qual ele mesmo tira sarro, com seu tal borogodó latino).

Foi nos Estados Unidos, onde sua família se estabeleceu depois de fugir da ditadura de Augusto Pinochet, que ele descobriu a vontade de atuar, e estabeleceu como meta insistir para entrar na profissão até os 29 anos, em meio à escassez de trabalhos

Desde que atuou em "Game of Thrones", "Narcos" e "The Last of Us", vem emendando seguidos projetos com personagens que só contribuem para o despertar de paixões como "papai preferido da internet". Confira curiosidades na galeria acima.