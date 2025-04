Preta Gil é internada em hospital do Rio para fazer exames

© Instagram_pretagil

(FOLHAPRESS) - Preta Gil voltou a ser internada nesta quarta-feira (2) no Rio de Janeiro. A internação ocorreu duas semanas após ela ter dado entrada em um hospital de Salvador, Bahia, devido a uma infecção urinária.

Segundo sua assessoria, a cantora está bem, mas precisou ser hospitalizada para realizar exames e receber medicações que só podem ser administradas em ambiente hospitalar, devido ao fato de ser uma paciente oncológica. A equipe não revelou o nome do hospital no Rio e informou que Preta deverá ter alta nos próximos dias.

Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023. Em dezembro do mesmo ano, anunciou o fim do tratamento após passar por uma cirurgia para reconstruir parte do trato intestinal e informou que seguiria em processo de reabilitação. Apesar da remissão do câncer, a cantora explicou que permaneceria sob observação pelos próximos cinco anos.

Em agosto de 2024, Preta publicou um vídeo no Instagram revelando que a doença havia retornado em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Em dezembro, passou por uma cirurgia de aproximadamente 21 horas para a remoção dos tumores e precisou colocar uma bolsa de colostomia definitiva.

"Estou me acostumando com minha bolsinha de colostomia. Tive que colocar desta vez definitivamente, e não provisória como foi no ano passado. Vou ficar para sempre com essa bolsinha, e sou muito grata a ela por isso", explicou.

Recentemente, a cantora contou que viajará para os Estados Unidos para dar continuidade ao tratamento. "Aqui no Brasil, a gente já fez tudo que podia. Minhas chances de cura estão fora do país, para que eu possa voltar curada e fazer o que amo", afirmou Preta durante participação no Domingão com Huck no último domingo (30).

