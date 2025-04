Filha de Tom Hanks investiga crime brutal revelado em diário da mãe

© Getty

Elizabeth Anne Hanks, escritora e filha do ator Tom Hanks, viu sua vida mudar em 2019 ao encontrar, entre objetos antigos da mãe, um diário que revelava mais do que lembranças pessoais. Escondidas entre as páginas, estavam descrições perturbadoras que acusavam o avô de um crime brutal envolvendo estupro, assassinato e até canibalismo.

A mãe de Elizabeth, Susan Dillingham, morreu em 2002 após uma batalha contra um câncer no pulmão. Até então, o passado da família era cercado por silêncios. Mas o conteúdo do diário foi impossível de ignorar. “Ela descreveu um crime horrível que o pai dela teria cometido contra uma menina. Era um relato gráfico, com datas e detalhes”, contou Elizabeth à revista People.

O acusado nas anotações é Raymond Dillingham, avô materno da escritora, morto em 1981. A revelação deixou Elizabeth dividida entre o amor pela mãe e a incredulidade diante das palavras que leu. Decidida a não conviver com dúvidas, ela embarcou em uma jornada por 10 estados norte-americanos em busca de pistas sobre a história da família. O ponto final da viagem foi a Flórida, onde os Dillingham viveram por anos.

Esse mergulho nas memórias e segredos resultou em um livro: The 10: A Memoir of Family, Secrets and the Road to Understanding (“Os 10: Memórias de Família, Segredos e a Estrada para a Compreensão”, em tradução livre). Na obra, Elizabeth relata a experiência de descobrir esse passado sombrio e reconstrói a história de seus pais, Susan e Tom Hanks, que se separaram em 1985 após cinco anos de casamento.

Segundo ela, o relacionamento deles foi marcado por traumas antigos. “Era a união de duas pessoas machucadas tentando se curar juntas”, escreve. A autora também narra como a mãe fugiu de casa quando jovem, escapando do pai, e como lutou contra questões emocionais durante toda a vida.

