Val Kilmer: estado de saúde era frágil e ator ficou anos acamado

O ator norte-americano Val Kilmer, um dos rostos mais marcantes do cinema nas décadas de 1980 e 1990, faleceu nesta quarta-feira (2), aos 65 anos. A causa da morte, segundo sua filha Mercedes, foi uma pneumonia. No entanto, fontes próximas à família relataram ao site TMZ que o estado de saúde do artista já era bastante delicado há anos, consequência do câncer de garganta diagnosticado em 2014.

Kilmer passou por uma série de tratamentos ao longo da última década e chegou a ser submetido a uma cirurgia em 2020. Nos últimos anos, sua condição física se agravou, com episódios frequentes de fraqueza e longos períodos acamado, de acordo com a imprensa norte-americana.

O ator teria recebido visitas de amigos e familiares no hospital na semana passada, numa espécie de despedida íntima. Ele já havia estado internado no início deste ano. Fontes ouvidas pelo TMZ afirmam que, apesar de o público não ter conhecimento exato da gravidade de seu quadro clínico, a morte não foi inesperada.

Um dos efeitos mais visíveis da batalha contra o câncer foi a perda da voz, o que afastou Kilmer de trabalhos maiores no cinema. Em 2022, ele fez uma breve participação no filme Top Gun: Maverick, contracenando com Tom Cruise. Na ocasião, foi utilizada inteligência artificial para recriar digitalmente sua voz original.

Val Kilmer ficou famoso por papéis icônicos como o de Tom "Iceman" Kazansky em Top Gun (1986), Jim Morrison em The Doors (1991) e Bruce Wayne em Batman Eternamente (1995). Ao longo da carreira, estrelou dezenas de produções e consolidou-se como um dos grandes galãs de sua geração.

Sua última aparição pública ocorreu em 2019, durante a gala beneficente Thespians Go Hollywood, onde esteve acompanhado da filha Mercedes.

