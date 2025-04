Ator de ‘Dogs of Berlin’ sofre infarto e morre durante treino em academia

© Reprodução- Instagram

Vittorio Pirbazari, ator e fisiculturista nascido no Irã e radicado na Alemanha, morreu de forma repentina enquanto corria na esteira de uma academia. Ele tinha 36 anos e ficou conhecido internacionalmente por seu papel na série Dogs of Berlin. A causa da morte foi um ataque cardíaco fulminante, confirmado por amigos próximos nas redes sociais.

Pirbazari estava em processo de retomada da rotina de treinos após uma longa pausa. Em postagens recentes, celebrava o retorno à musculação e falava abertamente sobre os desafios físicos enfrentados nos últimos meses. “Fiquei 12 semanas sem treinar. Perdi peso, claro, mas não desisto fácil”, escreveu em uma das legendas, sempre com tom bem-humorado e motivacional.

Apesar do tom leve, o ator demonstrava preocupação com a própria saúde. Em sua última publicação, descreveu o esforço para manter a alimentação equilibrada durante o período afastado e relatou que ainda sentia limitações físicas, especialmente nas pernas. “Estou devagar, mas sigo firme. O importante é não parar. Um passo por vez”, disse ele, enquanto fazia exercícios cardiovasculares na esteira.

A notícia da morte pegou fãs e amigos de surpresa. Homenagens emocionadas se multiplicaram nos comentários de suas redes sociais, onde o artista mantinha uma comunidade ativa de seguidores que acompanhavam sua trajetória no cinema e no esporte. “Vito era um cara de coração gigante. Foi embora cedo demais”, escreveu o também ator Said Ibrahim, amigo pessoal de Vittorio.

Ao longo da carreira, Pirbazari se destacou tanto nas telas quanto no mundo do fisiculturismo. Ele combinava disciplina atlética com paixão pelas artes, e inspirava seguidores com mensagens sobre foco, superação e saúde física e mental.

