Rumer Willis revela que ainda toma banho com as irmãs e dorme com a mãe

A atriz Rumer Willis, de 36 anos, compartilhou detalhes inusitados sobre sua relação com a mãe, Demi Moore, e com as irmãs, Scout, de 33 anos, e Tallulah, de 31. Durante sua participação no podcast What in the Winkler, a filha mais velha do ex-casal Demi Moore e Bruce Willis surpreendeu ao revelar que ainda dorme na mesma cama que a mãe.

"Espero sinceramente que a Lou ainda durma na cama comigo quando tiver a minha idade. Eu ainda durmo com a minha mãe e não acho isso estranho", disse Rumer, referindo-se à filha Louetta, que completa dois anos no próximo dia 18 de abril. A menina é fruto de seu relacionamento com Derek Richard Thomas, já encerrado.

A atriz também contou que o comportamento íntimo entre as mulheres da família sempre foi natural. “Essa é exatamente o tipo de casa em que cresci. As pessoas podem achar isso louco ou estranho, mas eu não vejo dessa forma”, afirmou.

Durante a entrevista, Rumer ainda revelou que ela e as irmãs “ainda tomam banho juntas”, o que reforça os laços familiares e a conexão incomum entre elas.

