Angelina Jolie visita aldeia indígena no MT e se encontra com Raoni

© Instagram/Angelina Jolie

Angelina Jolie fez uma visita surpresa à aldeia indígena Píaraçu, localizada no Mato Grosso, nesta quarta-feira (2). A atriz e ativista internacional desembarcou na região para conhecer de perto a realidade dos povos originários e se encontrou com o emblemático líder indígena Raoni Metuktire, referência na luta pela preservação da Amazônia e dos direitos dos povos indígenas no Brasil.

A passagem de Jolie pela aldeia gerou grande comoção entre os moradores, que registraram o momento com fotos e vídeos. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais, mostrando a atriz em contato direto com os habitantes locais, em um gesto de respeito e escuta às lideranças indígenas.

Veja as fotos na galeria!

Leia Também: Van Damme é acusado de fazer sexo com vítimas de tráfico sexual