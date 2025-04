Rainha Mary usa pulseira histórica de 175 anos em jantar em Paris; veja

© Instagram/detdanskekongehus

A visita de Estado do rei Frederico X e da rainha Mary da Dinamarca à França chegou ao fim, mas os looks da soberana continuam a atrair a atenção da imprensa internacional especializada em moda e realeza.

Um dos visuais mais elogiados foi o vestido preto assinado pela marca italiana Taller Marmo, usado por Mary, de 53 anos, durante o jantar oficial com o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-dama, Brigitte Macron.

O destaque da produção ficou por conta dos acessórios: brincos em filigrana e uma pulseira histórica que pertenceu à rainha Luísa da Suécia.

A peça em ouro, adornada com três diamantes, tem 175 anos e foi um presente do rei Carlos XV da Suécia à esposa, Luísa, em 1850. Atualmente, o bracelete integra o acervo da família real dinamarquesa, sob a guarda do Danish Royal Property Trust (Fundo de Propriedade Real Dinamarquesa).

