Internada, Linn da Quebrada reaparece nas redes e agradece apoio dos fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais de duas semanas internada para tratar uma depressão e o abuso de drogas, Linn da Quebrada reapareceu nas redes sociais. Em cartaz com o filme "Vitória", ela agradeceu pelas mensagens de apoio e divulgou a produção.

"Quero agradecer e dizer que estou extremamente feliz e muito emocionada com todo o carinho e com a enxurrada de amor que vocês têm deixado para mim pelas mensagens e nos comentários", disse ela em um vídeo em que mostra o livro "Dona Vitória Joana da Paz", de Fábio Gusmão, que inspirou a produção em cartaz.

"Eu ainda não vi o filme, estou extremamente curiosa, quero saber da minha atuação. Então me contem, contem o que estão achando. Me deem spoiler."

O filme estreou no topo da bilheteria nacional, ao mesmo tempo em que Linn apresentava problemas de saúde mental. Ela está desde meados do último mês reclusa, e recebeu uma mensagem de Fernanda Montenegro, com quem atua no longa.

"Lina, querida. A gente tem que se conduzir na vida, tem que ter fôlego, tem que ter sonho. A vida é sonho. Se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego. Acorda e canta, tá?", disse a atriz.