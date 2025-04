Carolina Dieckmann diz que Leila é 'sonsa' e garante mudanças no remake de 'Vale Tudo'

© <p>TV Globo/Manoella Mello</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Carolina Dieckmann já sabe que não será a sua personagem quem matará Odete Roitman, como na versão original de "Vale Tudo". Desfecho, aliás, que ela já desconfiava desde que soube de sua escalação no remake escrito por Manuela Dias. Na releitura que estreou segunda-feira (31), ela vive Leila, interpretada por Cássia Kis em 1988.

"Espero um destino surpreendente. Leila merece". Ex-mulher de Ivan (Renato Góes), Leila é formada em Psicologia, mas não tem grande interesse pela profissão nem pelo trabalho. Foi criada para se casar com um homem rico e levar uma vida de conforto, o que acontece quando conhece o empresário Marco Aurélio (Alexandre Nero).

"Ela vai ser rica e ter a vida que sempre sonhou. Os dois vão ter uma relação interessante, que não posso adiantar, mas será diferente da primeira versão. As mulheres vão gostar, e tem muito a ver com o feminino, com empoderamento", diz a atriz, que chegou a fazer testes para viver Heleninha (o papel acabou ficando com Paolla Oliveira).

Ela lembra de ter assistido à novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, em 1988. "Eu tinha 10 anos e foi uma das primeiras produções a que assisti na vida. Era apaixonada pela Raquel. Lembro que minha mãe fazia sanduíches e levava para a praia, e no meu imaginário ela era igual à personagem da Regina Duarte".

Ao contrário de outros atores que conversaram e pediram uma espécie de bênção para os intérpretes da primeira versão, ela não falou com Cássia Kis. "Não a encontrei, nem tentei. Amo a Cássia, acho ela uma atriz incrível, dona de um talento irretocável, mas não estou fazendo nada dela. O que ela fez está feito e nunca será esquecido. Estou fazendo uma nova Leila".

Carolina descreve Leila assim: "Ela é uma mulher escorregadia, que acha que merece mais da vida. Tem soberba, ganância e uma insatisfação constante bem down".

"Se eu tivesse que defini-la com um único adjetivo, seria 'sonsa'. Leila é sonsa demais. Não sei se vocês viram uma chamada em que ela diz para Bartolomeu (Luís Melo): 'A minha mãe diz que sou muito bonita para trabalhar'. Gente! É muita cara de pau".