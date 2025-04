Kanye West lança música chamada 'Bianca' e diz que ex-mulher fugiu dele após discurso de ódio

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kanye West está implorando pela volta de Bianca Censori. Em seu novo rap, intitulado "Bianca", o cantor diz que a ex-mulher fugiu dele após ter um ataque de pânico motivado pela sua onda de discurso de ódio na internet.

Lançada nesta quinta-feira (3), a faixa, em parceria com Dave Blunts, tem 30 mil visualizações no Youtube. "Bianca, volta para mim. Não sei o que eu fiz para te deixar brava", diz a canção.

Na letra, Kanye diz que Bianca tentou convencê-lo a se internar em uma clínica psiquiátrica. "Não vou para hospital nenhum, não estou doente", canta.

"Ela fugiu de mim. Ela teve um ataque de pânico por causa das coisas que eu tuitei", diz ele. "Não vou dormir até ela voltar. Não sei onde ela está", continua, em um verso romântico sofredor.

Em outro trecho, desabafa sobre suas paranóias: "Às vezes odeio ser famoso. Eles querem me matar. É por isso que eu tenho uma artilharia pesada", diz. A capa da música no Youtube é uma máscara da ku-klux-klan.

Kanye, 47, e Bianca, 30, se separaram em fevereiro em meio a uma onda de fúria do rapper. Em uma sequência de tuítes, ele se declarou abertamente nazista, antissemita, racista e misógino. Dias depois, colocou à venda em sua loja uma camiseta com a suástica.

O rapper também defendeu várias vezes P. Diddy, que está preso há oito meses sob múltiplas acusações de estupro, tráfico sexual, extorsão e associação criminosa.

Há duas semanas, Kanye lançou o álbum "Bully", com participação do filho Saint West, de 9 anos. Ele publicou uma prévia do álbum nas redes sociais e disse que metade das músicas foram feitas com IA. Kanye tem quatro filhos, todos com Kim Kardashian, com quem foi casado entre 2014 e 2021.

