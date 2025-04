Conheça Mia, a prima que é melhor amiga da Princesa Charlotte; fotos

© Getty

Com apenas 9 anos, a princesa Charlotte já ocupa um lugar especial no coração dos britânicos. Filha do príncipe William e da princesa Kate Middleton, e neta do rei Charles III, a jovem integrante da realeza é frequentemente vista em eventos públicos e sempre acompanhada de familiares. Mas, segundo a revista Newsweek, uma figura em especial ocupa o posto de melhor amiga de Charlotte: sua prima Mia Tindall.

Mia tem 11 anos e é filha da princesa Zara — sobrinha do rei Charles — com o ex-jogador de rúgbi Mike Tindall. Apesar de fazer parte da família real, ela não possui títulos nobres, uma decisão tomada por seus pais para garantir uma vida mais discreta à filha. Ainda assim, Mia tem presença garantida em aparições oficiais e celebrações da monarquia, onde costuma estar ao lado da prima Charlotte.

A amizade entre as duas é fortalecida pelos laços entre suas famílias. A princesa Zara é prima de primeiro grau do príncipe William, e os dois mantêm uma amizade próxima desde a infância. Mike Tindall também já comentou publicamente sobre o carinho e o vínculo de confiança que tem com William.

Charlotte, por sua vez, ocupa o terceiro lugar na linha de sucessão ao trono britânico, atrás apenas do pai e do irmão mais velho, o príncipe George, de 11 anos. O príncipe Louis, caçula da família, completa a linhagem direta, na quarta posição.

