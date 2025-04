Russell Brand é formalmente acusado de crimes sexuais

© Jeff Spicer/Getty Images

O comediante e ator britânico Russell Brand foi formalmente acusado nesta sexta-feira (3) por uma série de crimes sexuais, segundo autoridades do Reino Unido. As acusações incluem estupro, agressão sexual e atentado ao pudor.

De acordo com a Promotoria da Coroa Britânica (CPS, na sigla em inglês), as denúncias foram apresentadas após uma análise detalhada de evidências coletadas durante uma investigação iniciada em setembro de 2023, logo após a exibição de um documentário do Channel 4. A produção trouxe à tona relatos de diversas mulheres que acusavam Brand de condutas sexuais criminosas, supostamente ocorridas entre os anos 2000 e 2013, período em que o artista ganhou notoriedade internacional.

Em comunicado oficial, o CPS informou que "após um exame minucioso das provas apresentadas pela Polícia Metropolitana, foi determinada a formalização das acusações". O órgão também reforçou o compromisso de apoiar as vítimas e assegurar um julgamento justo.

Russell Brand, de 48 anos, nega todas as acusações e, até o momento, não se pronunciou sobre a formalização do processo. Ele já havia classificado as denúncias como “ataques coordenados” e “falsidades graves”, afirmando que os encontros foram consensuais.

O caso segue sob investigação, e novas audiências devem ser anunciadas nos próximos dias.







