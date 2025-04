Blake Lively acusa Justin Baldoni de tentar silenciar as vítimas de assédio

© Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Blake Lively, 37, se manifestou contra Justin Baldoni, 41, por meio de seus advogados.

Depois do ator se opor ao arquivamento do processo que move contra Lively, a atriz acusou Baldoni de ser contra a proteção das vítimas de assédio. Recentemente, os advogados da artistas entraram com uma moção para rejeitar o processo movido contra ela, com base na lei da Califórnia que protege acusadoras de assédio sexual.

De acordo com o TMZ, os advogados de Blake Lively ironizaram o comportamento de Justin Baldoni: "É isso mesmo: Justin Baldoni, o homem que construiu sua marca supostamente falando em nome das vítimas, acredita que os direitos da Primeira Emenda das vítimas de agressão e assédio sexual de se manifestarem devem dar lugar aos direitos dos perpetradores de processar suas vítimas 'até o esquecimento'".

Já Bryan Freedman, advogado do ator, afirmou que Lively não pode impedir Baldoni de exercer seu direito constitucional. "Esta declaração complicada deixa bem claro que a Sra. Lively e sua equipe estão abaladas e mais uma vez recorrendo a comentários inflamatórios para desviar o foco dos fatos reais", disse ao TMZ.

A defesa do diretor ainda garantiu que a atriz e sua equipe estão tentando desviar a atenção dos fatos. "Claramente, eles querem desviar a atenção do público dos recibos, dos documentos reais, das filmagens e das evidências adicionais mostradas que tornam irrefutável que não houve assédio sexual".

Por fim, Freedman relembrou da época da divulgação do filme "É Assim Que Acaba", quando Lively teve um comportamento que não condizia com a temática da história. "Também é surpreendente que a Sra. Lively e sua equipe estejam falando tão apaixonadamente sobre os direitos duramente conquistados da comunidade de sobreviventes, considerando que ela evitou esse tópico durante toda a campanha do filme, focando em seus produtos para cabelo e álcool, que naquela época causaram a reação orgânica que ela recebeu. Ela não precisa de descoberta para descobrir quem a difamou. Apenas um espelho serve".

