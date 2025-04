O que Tom Cruise fez no rosto? Dizem que parece 10 anos mais novo

Tom Cruise pode ter feito algum procedimento estético — é o que se especula após a recente aparição do ator na CinemaCon 2025, na quinta-feira, 3 de abril, em Las Vegas.

Aos 62 anos, o astro parecia pelo menos 10 anos mais jovem, segundo a imprensa internacional e diversos comentários nas redes sociais.

Diante da repercussão, o Daily Mail conversou com um cirurgião plástico para analisar a nova aparência de Tom Cruise.

"Não me parece que ele tenha feito cirurgia plástica. Parece que perdeu bastante peso, como se tivesse cortado carboidratos ou álcool para emagrecer. Antes, ele estava um pouco inchado, mas agora isso desapareceu", comentou o Dr. Kahn.

Ainda assim, o especialista acredita que o ator possa ter recorrido a algum procedimento estético, como a microdermoabrasão. "É um procedimento simples, mas com ótimos resultados", completou.

