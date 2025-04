Filha de Tom Hanks relata infância marcada por "violência" e "privação"

© Getty Images

A filha de Tom Hanks, Elizabeth Anne Hanks (EA Hanks), fez uma revelação polêmica: ela acusou a falecida mãe — e ex-esposa do ator — Susan Dillingham (conhecida artisticamente como Samantha Lewes) de abuso.

Aos 42 anos, EA Hanks afirma ter sofrido maus-tratos, que teriam começado após Susan ganhar a custódia dela e do irmão, Colin Hanks, hoje com 47 anos. Segundo ela, a mãe os levou repentinamente de Los Angeles para Sacramento, na Califórnia, o que teria pego Tom Hanks completamente desprevenido. “Meu pai ia nos buscar na escola e simplesmente não estávamos lá”, relembra em trecho do seu livro The 10: A Memoir of Family and the Open Road, citado pela revista People. “E já não estávamos lá há duas semanas, então ele teve que nos procurar”, completou.

EA conta ainda que, embora tenha nascido em Burbank, foi levada com o irmão para Sacramento após a separação dos pais. "Visitava meu pai, minha madrasta e meus meio-irmãos nos fins de semana e nas férias de verão, mas dos 5 aos 14 anos vivi anos de confusão, violência, privações e também de amor", revela no livro, que será lançado no dia 8 de abril. Tom Hanks e Susan se conheceram enquanto estudavam teatro nos anos 70, casaram-se por cerca de cinco anos e se divorciaram em 1985. Susan faleceu em 2002, aos 49 anos, vítima de câncer de pulmão. EA Hanks acredita que a mãe sofria de transtorno bipolar com episódios de paranoia, embora nunca tenha sido diagnosticada oficialmente.

