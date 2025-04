Obama fala sobre casamento com Michelle em meio a rumores de divórcio

© <p>Getty Images</p>

Durante uma conversa com estudantes do Hamilton College, em Nova York, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um raro comentário sobre seu casamento com Michelle Obama. Em meio a rumores de que o casal estaria enfrentando uma crise, Obama disse que está trabalhando na segunda parte de suas memórias, o que tem ocupado boa parte do seu tempo. “Mas eu estava em um déficit profundo com minha esposa, então tenho tentado sair desse buraco fazendo coisas divertidas ocasionalmente”, afirmou.

Barack e Michelle Obama são casados há 29 anos e têm duas filhas: Sasha, de 26 anos, e Malia, de 23. Nos últimos meses, surgiram especulações sobre um possível distanciamento entre eles, já que passaram a ser vistos juntos com menos frequência. A ausência de Michelle em eventos importantes, como o enterro do ex-presidente Jimmy Carter e a posse de Donald Trump, alimentou os rumores.

Além disso, o ex-presidente foi visto sozinho em algumas ocasiões, como em um jogo do Los Angeles Clippers e em jantares na cidade de Los Angeles. Até o momento, nem Barack nem Michelle comentaram diretamente sobre os boatos de separação.

