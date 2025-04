Influencer é picada por espécie de água-viva "mais venenosas" do mundo

© Reprodução/Instagram/TikTok

Uma influenciadora digital irlandesa foi picada por uma das criaturas marinhas mais venenosas do mundo enquanto gravava conteúdo para uma marca em Palawan, nas Filipinas. Julie, que viaja ao lado do namorado, Daniel, foi atingida por uma água-viva-caixa, também conhecida como medusa-caixa. O animal, comum no Pacífico, possui corpo em forma de cubo e é conhecido por seu veneno extremamente potente.

Segundo Julie, a dor causada pela picada foi intensa e diferente de tudo o que já havia sentido. Ela chegou a pensar que estava tendo um infarto ou ataque de pânico. Por sorte, havia um médico e uma enfermeira australianos a bordo do barco onde o casal estava. Eles prestaram os primeiros socorros e levaram Julie rapidamente ao hospital mais próximo, o que evitou consequências mais graves.

De acordo com a bióloga marinha Lisa-ann Gershwin, especialista em águas-vivas, esses animais podem causar até 50 mortes por ano em países como as Filipinas. “Em alguns casos, o óbito pode chegar em cerca de dois minutos”, afirmou ela ao Yahoo News. A água-viva-caixa é uma caçadora diurna, que descansa no fundo do mar à noite, e possui 24 olhos divididos em quatro grupos oculares. Ela é atraída por luzes de diversas cores, como branca, vermelha, laranja, amarela, verde e azul.

