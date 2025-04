Netinho atualiza estado de saúde em tratamento de câncer

© Leo Marinho/ AgNews

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Netinho, 58, usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.

Cantor está internado no hospital Aliança Star, em Salvador, tratando um câncer no sistema linfático. Ele fez uma correção: "Errei no vídeo de ontem). Anteontem, não instalaram o segundo saquinho. Foi o terceiro saquinho da quimioterapia".

Neste sábado (5) é o seu último dia de quimioterapia. "Sem efeito colateral nenhum, sem dor e sem nenhum tipo de acamação. Tudo certo. Vamos que vamos!", comemorou o cantor.

HISTÓRICO DE SAÚDE

Em 2013, Netinho descobriu um tumor benigno no fígado, chamado de adenomas hepáticos. Na época, ele passou por uma cirurgia, depois de sentir fortes dores abdominais. Ele foi submetido a uma biópsia e, durante o procedimento, teve uma das veias rompida, precisando passar por um processo cirúrgico.

"Ele passou por um procedimento cirúrgico para secá-lo e interromper o vazamento de sangue", disse a assessora do cantor na ocasião. Após a cirurgia, Netinho passou bem e ficou mais alguns dias na UTI para "observação e precaução".

Em 2019, Netinho foi submetido a um cateterismo e esclareceu a seus fãs o que aconteceu. O cantor afirmou ter descoberto um problema durante um exame de rotina e que nada foi feito às pressas.

"Acordei com muitas mensagens de amigos preocupados comigo, porque leram em algum jornal ou blog que fiz um cateterismo de urgência, às pressas. Mentira, não fiz nada às pressas. Estou aqui em São Paulo desde domingo no hospital Sírio-Libanês fazendo meu check-up de rotina, que faço desde 2015, todo ano venho para cá. E no check-up foi detectada uma placa de gordura pequena em uma das artérias do coração", disse na ocasião.

Entre 2014 e 2018, Netinho passou por diversas internações, com problemas como trombose e três AVCs (Acidentes Vasculares Cerebrais).

No dia 25 de fevereiro deste ano, o cantor foi internado após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar. Na ocasião, ele lamentou ter cancelado sua agenda de shows para o Carnaval.

Após um mês internado, Netinho recebeu o diagnóstico. Ele trata um câncer no sistema linfático.

