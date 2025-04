Bill Murray ameaça dar pisão em fã após esbarrão

© Getty Images

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - O ator Bill Murray, 74, se estranhou com um fã que tentava se aproximar dele. Após um esbarrão, o astro de Hollywood foi para cima do homem e ameaçou dar um pisão no pé dele. O vídeo viralizou nas redes sociais.

"Se você me atacar assim de novo, eu piso no seu pé", diz ele numa tentativa de atingir o rapaz que segurava um celular.

Rapidamente, um segurança o retira do local. Ao fundo, é possível ouvir pedidos de desculpas do homem, mas ele parece não ser ouvido.

Segundo o New York Post, o incidente aconteceu na AMC Lincoln Square, em Nova York. Ele estava lá para promover o seu novo filme "The Friend", que no elenco tem Naomi Watts. Murray não comentou.

