Elton John desabafa sobre limitações que enfrenta com sua perda de visão

© Getty Images

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elton John, 78, falou sobre as limitações que vem enfrentando com sua perda severa de visão. Em entrevista ao jornal britânico The Times, o cantor ficou emotivo ao falar sobre sua nova condição.

"Não consigo ler. Não consigo ver meus filhos jogando rugby e futebol. Eram coisas que eu costumava curtir muito. Tem sido estressante e angustiante", desabafou.

"A gente fica emotivo, mas precisa tentar se acostumar. Sou muito grato por ter a vida que eu tenho. Ainda tenho minha família maravilhosa e ainda consigo ver alguma coisa", completou o músico. Ele é pai de Zachary, 14, e Elijah, 12, com o marido, David Furnish, 62.

Elton John teve perda grave de visão após contrair uma infecção ocular em julho de 2024. Ele perdeu totalmente a vista do olho direito e parcialmente a do olho esquerdo.

"Não posso ler nada nem assistir a nada", falou, em entrevista a um podcast na época.

Mesmo com a limitação, ele continua trabalhando. No final de março, subiu ao palco do London Palladium com a cantora americana Brandi Carlile, com quem acaba de lançar um álbum.

Sir Elton John, como diz seu título de nobreza da Ordem do Império Britânico, é uma das poucas pessoas da história a ter EGOT, ou seja, estatuetas dos prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony, os principais em TV, música, cinema e teatro.

