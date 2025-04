Homem ameaça explodir bomba no estúdio do 'Saturday Night Live'

© Divulgação / NBC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem acusado de ameaçar explodir o estúdio do programa de humor "Saturday Night Live" foi preso nos Estados Unidos. Segundo o canal americano NBC News, a polícia de Nova York não considerou a ameaça verossímil.

O suspeito se chama Michael Branham, possivelmente o mesmo homem acusado de stalking pela atriz Scarlett Johansson, que pediu uma medida de afastamento contra ele na justiça da Califórnia. Johansson é casada com Colin Jost, um dos apresentadores do "SNL".

"A próxima vez que vocês ouvirem de mim, estarei na CNN por explodir uma bomba na plateia do 'Saturday Night Live'", ele teria, de acordo com a denúncia, escrito numa mensagem para a faculdade que ele frequenta em Connecticut, divulgou o portal New York Post.

Ainda de acordo com a NBC News, Branham foi acusado por comunicação falsa de crime e pela ameaça de dano em massa. Ele foi levado à corte na última quinta-feira e se declarou inocente. O "SNL", a NBC –emissora que transmite o programa–, Johansson e Jost não se pronunciaram sobre o ocorrido.