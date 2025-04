Post Malone e as imagens que podem confirmar novo romance

A relação entre Post Malone e Christy Lee parece estar 'esquentando'. Depois da notícia sobre os rumores de que estão a viver um romance, surgem novos 'detalhes'.

Na quinta-feira, dia 3 de abril, o cantor, de 29 anos, foi fotografado com Christy Lee em Paris.

Nas imagens divulgadas pela imprensa internacional, e que estão também circulando nas redes sociais, o artista e Christy Lee surgem lado a lado numa mesa enquanto se mostravam próximos num jantar. Depois saíram do restaurante de mãos dadas.

Post Malone and his new girlfriend Christy Lee seen after enjoying a romantic dinner date in Paris ️



Post and Christy's relationship was revealed last month, following his shock split from his former fiancée pic.twitter.com/VA6rLbCmN0