Morre Robert Trebor, ator da série 'Hercules: The Legendary Journeys'

Morreu o ator Robert Trebor, que interpretou Salmoneus em Hércules: A Lendária Jornada e Xena: A Princesa Guerreira. Ele tinha 71 anos.

De acordo com a revista People, o artista faleceu no dia 11 de março, no Los Angeles Medical Center, como confirmou sua esposa, Deirdre Hennings, ao The Hollywood Reporter. Sabe-se também que o ator foi diagnosticado com leucemia em 2012.

“O talento, o humor, a energia e o entusiasmo do Sr. Trebor farão muita falta a todos que o conheceram, especialmente à esposa”, diz o obituário, segundo a revista.

