Preta Gil embarca em voo particular para seguir tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil, de 50 anos, continuará o tratamento em São Paulo após ser internada no Rio de Janeiro.

A cantora Preta Gil publicou um vídeo em que aparece dentro de um avião particular utilizando um aparelho para respiração, o que levou fãs a acreditarem que ela estaria viajando aos Estados Unidos para dar continuidade ao tratamento contra o câncer. No entanto, a assessoria da artista esclareceu que a viagem não tinha esse objetivo e informou que Preta seguirá com o tratamento em São Paulo, onde já é acompanhada por uma equipe médica. "Os médicos acharam melhor que ela continue o tratamento em São Paulo, com equipe que já a acompanha. Então, vai seguir por lá, e está tudo certo", informou em nota.

Preta Gil foi internada no dia 2 de abril para receber uma medicação que, segundo a assessoria, só poderia ser aplicada em ambiente hospitalar. A cantora estava acompanhada da irmã, Bela Gil, e da amiga Ju de Paulla, que aparecem ao lado dela na publicação feita nas redes sociais. No vídeo, Preta ainda brinca com um bordão da influenciadora Virgínia Fonseca, dizendo: "A mãe pode dar beijo?".

Durante participação no programa Domingão, exibido na semana passada, Preta falou sobre os desafios do tratamento. "Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou", disse. Ela também demonstrou esperança em se recuperar e retomar a rotina: "Voltar pra cá curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, meu filho, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é".

