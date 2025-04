Deborah Secco afirma que não lê nada que comentam sobre ela

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidada do programa Altas Horas (Globo) deste sábado (5), a atriz Deborah Secco, 45, contou que evita ler os comentários que fazem sobre ela na web. Segundo a artista, as pessoas não sabem quem ela é verdadeiramente.

"Não leio comentários. Acho que as pessoas têm a percepção de uma Deborah que elas constroem, muito diferente da que de fato existe, um recorte muito superficial da rede social", começou.

"Todos os comentários que fazem sobre mim, não são sobre mim, pouquíssimas pessoas ali de fato me conhecem", emendou a atriz, que também disse não levar muito a sério os elogios que recebe.

"Tento ser [ativa nas redes sociais], mas é difícil, um universo diferente, urgente, essa coisa de postar todo dia me assusta", completou.

Recentemente, Deborah assumiu romance com o produtor musical Dudu Borges, com que fez sua primeira aparição pública neste sábado (5), no show que comemora os 20 anos da dupla Jorge e Mateus, no Pacaembu, em São Paulo.

Leia Também: Gusttavo Lima denuncia casa de shows que usou seu nome sem pedir autorização