Matt Bomer diz que trabalhar com elenco gay foi libertador: 'Livre'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matt Bomer, 47, só queria se divertir. Após uma série de papéis densos, como o de um veterano da 2ª Guerra Mundial que esconde a homossexualidade durante toda uma vida em "Companheiros de Viagem" (2023), seu desejo era relaxar no set de filmagens e se permitir ser bobo e engraçado.

"Passei a última década da minha vida interpretando personagens muito reprimidos, e isso foi algo ótimo. Foi lindo explorar essa escuridão. Mas pensei: 'Poxa, preciso fazer uma comédia, espero que isso se apresente para mim em algum momento'", comenta o ator em bate-papo por videoconferência com o F5.

E foi aí que ele recebeu uma ligação com o convite para um dos principais papéis da sitcom "Modernos de Meia Idade", que estreou há pouco mais de uma semana no Disney+. Nada mal para um ator que, no começo da carreira, chegou a ouvir de um produtor que jamais faria um protagonista se revelasse que era gay.

De lá para cá, Bomer não só saiu do armário publicamente, como se casou com um relações-públicas, teve três filhos por barriga de aluguel e passou a falar cada vez mais abertamente sobre o tema. Também começou a aceitar papéis cada vez mais ligados à experiência LGBTQIA+. Tudo isso sem perder o ar de galã clássico de Hollywood –os olhos azuis penetrantes e o queixo quadrado já lhe valeram o convite para viver o Super-Homem, embora o filme nunca tenha saído do papel.

Agora, ele também voa pelos ares, mas na pele do comissário de bordo Jerry Frank, que decide dividir a casa com outros dois amigos gays (e a mãe de um deles) na comédia televisiva da Disney. "Pensei: 'Esta é a chance perfeita para ir trabalhar, experimentar alegria e tentar trazer um pouco de alegria para as outras pessoas também'", comemora o ator.

Mais jovem dos protagonistas, o personagem é de uma inocência quase infantil. Ele entra na turma como namorado de um quarto amigo, George, anos antes dos acontecimentos da série. Mesmo com o fim da relação amorosa, a amizade perdura. E é justamente a morte de George que serve como gatilho para a mudança de vida do trio.

"Bem, acho que se alguém conseguiria ser amigo do ex, provavelmente seria Jerry", comenta Bomer, que define o personagem como "um verdadeiro vira-lata". O ator também explica que, apesar do tom brincalhão, a forma como as relações dele foram construídas na trama é complexa.

"Ele conheceu esses caras e passou por um momento vulnerável e desafiador com eles", diz. "Ele foi exposto por sua ex-esposa e perdeu sua família, perdeu tudo. Então, eles realmente se tornaram sua família. Acho que eles se apegaram a ele e o apoiaram em tudo isso. Eles foram fundamentais para seu desenvolvimento como ser humano."

Bomer diz se identificar com a situação. "E é isso que minha família escolhida foi para mim quando tinha meus 20 anos", afirma. "Essas foram as pessoas com quem pude explorar meu eu mais autêntico e descobrir quem eu era como pessoa, cair de cara no chão às vezes e ter momentos realmente ótimos. E é meio que sobre isso que a série trata."

Contracenando com Nathan Lane, 69, e Nathan Lee Graham, 56, ele comemora a possibilidade de aproveitar a experiência dos veteranos, algo que ele aconselha a todos. "Alguns dos relacionamentos mais valiosos que tive na vida são com pessoas da nossa comunidade que são mais velhas do que eu, que me deram sabedoria", afirma. "Acho que faríamos bem em ouvir aqueles que estiveram por aí e passaram por algumas coisas e podem ter alguma sabedoria para nos oferecer."

Nesse intercâmbio de gerações, Jerry tem também um papel importante a cumprir na trama. "Muitas vezes, ele é a força motivadora para eles saírem de casa", afirma. "Ele não quer que eles fiquem sentados e estagnados. Ele não está pronto para apenas ficar em casa o dia todo. Ele quer que eles vão para Fire Island [popular destino turístico gay nos EUA], para a um show, para o cassino... e por aí vai. Ele quer agitar as coisas um pouco."

Equilibrar os elementos dramáticos com a comédia inerente ao texto não foi um problema, segundo o ator. "Você tenta entender quem os personagens são em sua essência e tenta deixar as circunstâncias te envolverem e levar a cena", avalia. "Talvez a maneira como um personagem lida com algo possa parecer mais engraçada do que seria em um drama, mas muito do dever de casa como ator é o mesmo."

Por outro lado, ele diz que se sentiu a diferença ao dividir a cena com atores também abertamente gays, em uma série que foca as vivências dessa comunidade. A energia no set, conta, era única. "Era um ambiente tão livre de vergonha, não havia filtros", comemora Bomer. "Nós apenas mergulhamos sem nos preocuparmos ou pedir desculpas por quem éramos."

"MODERNOS DE MEIA IDADE"

Quando: Os 10 episódios da 1ª temporada estão disponíveis no Disney+

Classificação: 14 anos

Elenco: Matt Bomer, Nathan Lane, Nathan Lee Graham e Linda Lavin, entre outros