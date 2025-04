Daniele Hypolito é eliminada do BBB 25 com 50,37% dos votos

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniele Hypolito é a décima quinta eliminada do BBB 25, com 50,37% do votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite deste domingo (6). João Pedro (45,38%) e Maike (4,25%) disputaram a berlinda com a sister.

Nascida em Santo André, SP, Daniele é ex-atleta da ginástica olímpica. Ela competiu em cinco Olimpíadas e foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha individual no Mundial de Ginástica, em 2001. Atualmente, dedica-se ao Instituto Hypólito, na Zona Norte do Rio, que oferece aulas de ginástica para cerca de 200 crianças, e se apresenta com o Circo Abracadabra.

Daniele é casada com Fábio Castro, com quem já participou do Power Couple, na Record, em 2021.

No jogo, ela se aliou a Diego, Vitória Strada, Vinícius, Guilherme e Joselma.