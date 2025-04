Gracyanne diz que região íntima cresceu após 'BBB25': "falta de uso"

© Reprodução- Tv Globo

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira (7) para falar sobre as mudanças que notou em seu corpo após o período de confinamento no “BBB25”. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ela contou que já retomou a rotina de treinos e compartilhou com os seguidores algumas alterações físicas que observou, como retenção de líquidos e aumento de gordura em determinadas regiões do corpo.

“Agora estou me preparando para treinar e lembrei que ontem eu falei que ganhei uma retenção nessa região e a mulherada falou: ‘te entendo! Capô de fusca’. Mas nessa região [do abdômen] a gente ganha gordura e faz uma curvinha que não tinha. A pepeca está mais cheinha, mas de boa. E aquilo também que pode ser de falta de uso”, disse Gracyanne em tom descontraído.

Ela também relatou um aumento na presença de celulites, especialmente na região inferior dos glúteos, que atribui ao consumo excessivo de açúcar durante o confinamento. “Brincadeiras à parte, a mulherada vai me entender quando falo de retenção e eu acho que o que mais senti diferença no meu corpo foi celulite. Eu comi muito açúcar, então nessa região da bananinha [embaixo do bumbum] eu ganhei muita celulite”, completou.