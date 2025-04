Roberta Close faz aparição raríssima com o marido suíço; fotos

© Divulgação

A modelo Roberta Close, de 60 anos, foi vista neste domingo (6) ao lado do marido, o empresário suíço Roland Granacher, em um restaurante no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. A aparição chamou atenção por ser um momento raro da artista no Brasil, onde viveu nos anos 1980 e se tornou um dos principais símbolos sexuais da época.

Roberta, que vive na Suíça desde a década de 1990, revelou em junho do ano passado que deixou o Brasil devido às dificuldades enfrentadas por ser uma mulher transexual. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, ela explicou que a decisão foi motivada pela falta de direitos no país. “Foi uma imigração política, porque eu não tinha no meu país as coisas que eu tinha lá fora, como o casamento, os documentos...”, afirmou.

Ela também relatou que enfrentou problemas ainda na infância e adolescência, especialmente na escola, por conta de sua identidade de gênero. “Estudei muito pouco. Tive problemas para estudar. Quando eu comecei a ir à escola assim [mulher], eu disse: 'não dá'. Então, aprendi a viver um pouco sempre separada das pessoas. Não tenho medo de viver só. Vou viver só com o meu marido”, completou.

