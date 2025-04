Robert De Niro vai receber Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes de 2025

© Jason Koerner/Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Robert De Niro vai receber a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes, anunciou o evento, nesta segunda-feira (7).

A homenagem ocorre durante a cerimônia de abertura da 78ª edição do evento, no dia 13 de maio. No dia 14, De Niro realizará uma masterclass no Teatro Debussy.

"Há rostos que encarnam a sétima arte e diálogos que marcam para sempre os cinéfilos. Com sua interpretação interiorizada, que aflora na suavidade de um sorriso ou na dureza de um olhar, Robert De Niro se tornou um mito do cinema", afirmou o festival, em comunicado à imprensa.

De Niro é homenageado não só por sua atuação, mas também por sua atuação como produtor e um dos fundadores do Festival de Tribeca, em Nova York, idealizado em 2002 para revitalizar a cena artística da região.

"Tenho sentimentos tão próximos pelo Festival de Cannes", disse, sobre a homenagem. "Especialmente agora, quando há tanto no mundo nos separando, Cannes nos une -contadores de histórias, cineastas, fãs e amigos. É como voltar para casa."

O ator -que já recebeu o Oscar por "Touro Indomável", de 1980, e "O Poderoso Chefão 2", de 1975- estreou, em 2023, o longa "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, no festival francês.

Em 2011, o ator presidiu o júri do festival, ocasião na qual premiou o drama "Polisse", de Maïwenn.

A edição de 2024 concedeu três Palmas de Ouro honorárias: à atriz Meryl Streep, ao cineasta e co fundador do Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, e ao diretor George Lucas.