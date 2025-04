Quadro de Preta Gil é estável após transferência em UTI aérea para SP

© Reprodução / Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, internada no último domingo (06) em São Paulo, teve seu estado de saúde atualizado por meio de um boletim divulgado pela assessoria de imprensa.

Segundo a nota, a artista está bem. "Estável e sendo bem assistida pela equipe clínica do hospital", disse a assessoria da cantora.

Preta Gil foi transferida de Salvador (BA) para a capital paulista em uma UTI aérea. A cantora estava acompanhada da irmã, Bela Gil, e da amiga, Ju de Paulla. Antes de pousar em São Paulo, Preta compartilhou a viagem através de publicações nas redes sociais.

Recentemente, em participação no programa Domingão com Huck, Preta Gil revelou que pretende continuar o tratamento fora do país. "Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro numa fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", disse na ocasião. A viagem internacional, no entanto, ainda não foi realizada.