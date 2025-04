Cantor Leonardo processa frigorífico que usa sua imagem desde 2022

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Leonardo entrou com um processo contra o Frigorífico Goiás, que acusa de utilizar indevidamente sua imagem de 2022, na época das eleições presidenciais, quando a empresa ficou famosa por vender a chamada "picanha do mito", em referência a Jair Bolsonaro.

No processo, que corre no Tribunal de Justiça de Goiás, Leonardo pede R$ 600 mil em indenização por dano moral.

Procurado pela reportagem na tarde desta segunda-feira, o Frigorífico Goiás não se manifestou sobre o caso até a publicação deste texto.

Em 2020, o cantor recebeu de presente uma caixa com peças de carne do frigorífico e publicou, em suas redes sociais, uma foto agradecendo pelos recebidos, que foi republicada na época. A empresa, no entanto, continuou utilizando a imagem do músico para promover seus produtos.

Mesmo antes de qualquer decisão do tribunal, o frigorífico derrubou a publicação com a foto de Leonardo de seu perfil do Instagram.

Leia Também: Pabllo Vittar convida Nathy Peluso para lançamento da música 'Fantasía'