Ator de 'Round 6' é condenado por assédio sexual

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator sul-coreano Oh Yeong Su, conhecido pelo papel de Jogador 001 na saga "Round 6", da Netflix, foi condenado a um ano de prisão por assédio sexual.

A defesa de Yeong Su, de 80 anos, alega sua inocência. Ele já havia sido condenado em primeira instância no ano passado, mas recorreu.

O ator foi condenado por molestar uma mulher de 22 anos em duas ocasiões, ambas ocorridas em 2017. Os promotores descreveram o ator como "um veterano com quase cinco décadas de carreira no teatro que assediou uma jovem e indefesa integrante da trupe". As informações são do jornal India Today.

No tribunal, o ator falou: "Estou envergonhado de estar em um tribunal com a minha idade. Se minhas palavras ou ações foram erradas, eu aceito as consequências. No entanto, mesmo após refletir, eu acredito que não cometi nenhum ato que possa ser considerado assédio", disse ele.

"Se minhas palavras ou ações feriram alguém, me arrependo disso. Meus 80 anos de vida foram transformados em pó. Me sinto vazio. Só quero voltar para casa", falou.

Leia Também: Madonna e Elton John fazem as pazes após anos de rivalidade pública