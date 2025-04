Vera Fischer conta que quase foi expulsa do colégio por história de sexo com os Beatles

© Reprodução / Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vera Fischer, 73, foi uma adolescente apaixonada pelos Beatles. A paixão era tanta que ela quase acabou sendo expulsa de um colégio de freiras em Blumenau, Santa Catarina, por causa de uma redação sobre o quarteto. O problema estava no texto que tratava de temas como sexo, drogas e rock'n'roll, o que causou um rebuliço entre a direção da escola e os pais da atriz. "Foi um escândalo", lembrou ela.

O episódio aconteceu no início dos anos 1960. "Meus pais eram protestantes luteranos, e eu estudava em um colégio para meninas chamado Colégio Sagrado da Família. Eu adorava as freiras, elas me adoravam. Mas tudo mudou quando resolvi escrever uma história, que chamei de 'Uma visita a Londres', contou no programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta segunda-feira (7). "Era uma redação bobinha. A gente tinha ido para encontrar os Beatles em Londres e fomos assistir a um show deles", relembrou.

Só que o texto foi ficando mais ousado com a ida para um hotel com os Beatles: "Era um grupo grande -eu, amigos e os integrantes da banda- e aí começamos a tomar LSD e outras drogas. A gente transava com todo mundo, um com o outro. Coloquei os nomes de alguns meninos de uma escola, de padres lá de Blumenau também e, depois que fizemos tudo isso, voltamos felizes para o Brasil. O fim foi esse", relatou Vera, para o espanto da apresentadora Cissa Guimarães.

Vera Fischer continuou contando que a redação passou a circular entre os alunos do colégio, até chegar às mãos das freiras. "Me lembro até hoje que chamaram meus pais, e a minha mãe perguntou: 'Como assim, drogas? Sexo? Você nem sabe o que é isso!' (risos). Eu falava: 'Mãe, eu leio. Eu sei que isso é moderno. Não sei se eles fazem ou não, mas eu quis participar. Eu sou moderna'", contou.

A atriz, que está em cartaz pelo Brasil com a peça "O Casal Mais Sexy da América", disse que só não foi expulsa porque as freiras ainda gostavam muito dela, mas acabou suspensa do colégio por alguns dias. "Meu pai ficou menos abalado. A minha mãe, horrorizada", concluiu. Vera está fora da Globo desde 2020.

