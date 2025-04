Pabllo Vittar convida Nathy Peluso para lançamento da música 'Fantasía'

© Divulgação

Pabllo Vittar e Nathy Peluso, duas potências musicais da América Latina, se reúnem para o lançamento de uma parceria que será lançada no dia 9 de abril, onde estará disponível em todas as plataformas digitais e o videoclipe que poderá ser conferido, no canal do YouTube da Pabllo Vittar, no dia 16 de abril.

A colaboração entre Pabllo Vittar e Nathy Peluso, e o lançamento da música ‘Fantasía’, será lançada como parte da campanha ‘Compartilhe uma Coca-Cola’: a celebração de momentos compartilhados e as experiências únicas vividas entre amigos e família. Como agência criativa por trás da campanha, a VML garante que o videoclipe captura essa conexão, retratando as artistas habitando mundos diferentes até que o simples gesto de compartilhar uma Coca-Cola reduz as distâncias e as reúne em um tempo e espaço compartilhados. Essa collab incorpora perfeitamente a ênfase da campanha em conexões genuínas e em criar momentos especiais por meio de experiências compartilhadas.

“O que eu mais gosto na personalidade da Nathy é que ela é uma mulher muito forte. Ela não tem medo de experimentar, tanto musical quanto estilisticamente,” declara Pabllo Vittar. “Sou fã dela já há bastante tempo. É muito bom poder cocriar com artistas que a gente gosta", finaliza.

“Há muitos anos queríamos nos conhecer, e nos conhecer fazendo arte juntas é ainda mais especial. Estou muito feliz", disse Nathy Peluso.

