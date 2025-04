Léo Dias é internado com pneumonia em São Paulo

© Instagram

Na noite desta segunda-feira (7), o jornalista Léo Dias foi internado em São Paulo. A assessoria do profissional comentou nas redes sociais sobre o problema de saúde dele.

"Após passar 12 dias de férias no continente asiático e se dedicar por mais de cinco horas ao vivo no último dia (29/3) na cobertura do último Luan City Festival, o jornalista Léo Dias precisou se afastar dos seus compromissos após ser diagnosticado com pneumonia".

O corpo médico do hospital garante que a evolução é favorável. "O paciente está evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, sem febre, com respiração espontânea".

Léo Dias tem 49 anos e é conhecido por ser muito polêmico no mundo das celebridades.

