Taís Araujo diz que filho sofreu racismo em condomínio de luxo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Intérprete da personagem Raquel no remake de "Vale Tudo" (Globo), a atriz Taís Araujo, 46, relatou um caso de racismo sofrido pelo filho dela, João Vicente, 14, num condomínio de luxo.

Segundo a artista, o jovem gosta de se vestir com camisa de futebol e chinelo. E por estar "desarrumado", como descreveu, e de bicicleta, foi abordado pelo segurança. Ele estava com um amigo que também é preto.

"E eu falo: 'O dia em que você passar um constrangimento na rua, por um trauma'... Óbvio que ele está querendo testar. Quando o segurança parou eles eu falei: 'Quando for na rua, vai ser pior", disse ela em entrevista ao videocast do jornal O Globo.

"Ele diz que é besteira, mas sabe que não é. É duro porque te obriga a tirar a inocência de uma criança. Mas se eu não alertar, pode ser pior", emendou.

Segundo Taís, todos os dias são "uma batalha", sobretudo pelo fato de ela criar os herdeiros num bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro e em uma escola cuja maioria das crianças é branca.

Ainda assim, ela conta que criou um movimento com outras pessoas pretas para colocarem seus filhos nesse colégio.

"Meu filho está lendo Carolina Maria de Jesus no oitavo ano. Minha filha [Maria Antônia, 10] estava estudando as escolas de samba. Estão aprendendo sobre a cultura do país. Isso já é um acontecimento bem diferente da minha época. Mas a gente alerta o tempo todo: 'Você não é igual ao seu amigo'", completou.

