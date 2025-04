Gio Ewbank relata invasão de sua casa: "tinha uma mulher sentada"

© <p>AgNews/Leo Franco</p>

A atriz e influenciadora Giovanna Ewbank, de 38 anos, relatou em suas redes sociais uma situação inusitada que viveu recentemente: uma mulher desconhecida invadiu sua casa. No vídeo publicado na segunda-feira (7), Giovanna contou que o caso ocorreu pela manhã, quando estava com os filhos Zyan, Bless e Titi. Ao descer até a área comum da residência, ela viu a mulher sentada no sofá, que disse: "Oi, cheguei!".

Sem reconhecer a visitante, a atriz tentou entender o que estava acontecendo. A mulher se identificou como Aline e afirmou que havia ido “resolver tudo” e “colocar tudo em ordem”. Em seguida, mencionou estar ali por causa de uma “questão judicial” e disse que precisava “se curar”. Giovanna, assustada, pediu com calma para que ela se retirasse da casa.

Antes de sair, a mulher pediu para que Giovanna ligasse para o apresentador Luciano Huck e ainda pediu um abraço, mas a atriz recusou: “Não sei quem é você, estou desconfortável, com medo”. Após a saída da invasora, Giovanna trancou a casa e conversou com os filhos, que disseram que a mulher apenas entrou, sentou e disse estar emocionada por conhecê-los.



"Foi um susto. Eu fiquei muito assustada. Porque acordei e tinha uma pessoa que eu não conhecia, dentro da minha casa, sentada no meu sofá, com os meus filhos na sala. Fico até tremendo. E foi isso que aconteceu essa semana. Fiquei em choque. Isso nunca tinha me acontecido na vida. Vim aqui compartilhar com vocês porque fiquei muito em choque", finalizou.

Leia Também: Príncipe Harry "sentiu-se forçado" a deixar de trabalhar para a realeza