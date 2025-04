Nelson Rubens perde apartamento no litoral por dívida de mais de R$ 450 mil

© Divulgação

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Nelson Rubens, 87, perdeu um apartamento em Guarujá, no litoral paulista, devido a uma dívida que ultrapassa os R$ 450 mil.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a ação já durava sete anos. O imóvel, que havia sido avaliado em mais de R$ 770 mil, acabou indo para leilão por ordem judicial e arrematado por R$ 462 mil.

A propriedade de cerca de 200 m² tinha uma dívida condominial que após o leilão foi atualizada para R$ 240 mil. Além disso, Nelson teria deixado de quitar R$ 211 mil em IPTU.

No final de fevereiro, a juíza do caso determinou a transferência de posse do apartamento ao vencedor do leilão.

Agora, o montante será utilizado para a quitação total dos valores. O apartamento conta com cinco quartos, três banheiros, sala de estar, cozinha, área de serviço e piscina. Procurado, Nelson Rubens não retornou o contato.

OUTRO CASO POLÊMICO

Além desse problema com a Justiça, Nelson Rubens se vê envolvido em outra questão delicada: acusação de assédio na Rede TV!.

Segundo apuração da coluna Outro Canal, a emissora investigava sete denúncias desse tipo que envolviam o apresentador do TV Fama.

Profissionais ouvidos, sob condição de anonimato, disseram que só não foram feitas mais denúncias por medo.

Os funcionários afirmam que Nelson Rubens já cometeria assédio moral faz algum tempo, mas que a situação teria se agravado a ponto de se tornar insustentável em fevereiro deste ano. Para alguns, teria sido a gota d'água.