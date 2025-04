Elton John faz desabafo sobre perda de visão

© Getty Images

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Elton John, 78, abriu o coração sobre os impactos emocionais da perda de visão que vem enfrentando desde o ano passado, quando contraiu uma infecção no olho direito.

O cantor britânico admitiu que tem sofrido muito com as limitações que a cegueira parcial lhe provoca. "Não consigo assistir à televisão, não consigo ler. Também não posso mais ver meus filhos jogando rúgbi e futebol, e isso tem sido extremamente difícil. Sempre fui alguém que absorvia o mundo ao meu redor -é angustiante", desabafou ele, em entrevista ao jornal The Times of London.

Não obstante, John tenta se manter otimista e forte para encarar esse momento de crise. "Você se emociona, claro, mas aprende a lidar. Tenho consciência da sorte que tenho por viver a vida que levo. Ainda tenho minha família maravilhosa, e consigo ver um pouco com o olho esquerdo. Então você diz a si mesmo: continue."

Recentemente, ele confessou ter pensado na própria morte ao compor a melodia do tema "When This Old World Is Done With Me" ("Quando Este Velho Mundo Terminar Comigo", em tradução livre). "Eu estava compondo a melodia para a letra do Bernie [Taupin, compositor da letra] e, no início, achei tudo muito bonito. Mas, ao chegar no refrão, percebi que a canção tratava da minha própria despedida. Quando você chega à minha idade, inevitavelmente começa a se questionar sobre o tempo que ainda lhe resta. Pensei em meus filhos, no meu marido? e simplesmente desmoronei. Chorei por 45 minutos sem conseguir parar", contou ele, ao podcast Smartless.

