Mickey Rourke aparece irreconhecível no 'Big Brother' britânico

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Galã dos anos 1980, Mickey Rourke, 72 anos, aceitou participar do Celebrity Big Brother -uma versão britânica do Big Brother com celebridades- e sua apresentação foi uma das mais comentadas do reality da ITV, que estreou nesta segunda-feira (7), nas redes sociais.

Rourke entrou na casa com um figurino no melhor estilo cowboy: calça jeans, camisa preta, jaqueta vermelha, um par de botas azul e um chapéu preto, além de colares, anéis e cabelos compridos.

A dificuldade para andar, a aparência cansada, o rosto bem diferente de alguns anos atrás e a falta de disposição inicial para interagir com os outros participantes também chamaram a atenção dos fãs. Muitos comentários na web descreviam o ator como "assustador" e "estranho", enquanto outros sequer reconheceram o astro de "Coração Satânico"(1987).

Ele também enfrentou muitas críticas por suas ações logo no primeiro episódio. Durante sua apresentação pela dupla de apresentadores Will Best e AJ Odudu, Rourke pegou a mão de Odudu, girou-a e, em seguida, puxou-a abruptamente contra seu corpo. Best logo comentou: "Cuidado, Mickey."

Rourke continuou encarando Odudu, a ponto de ela dizer: "Para de me olhar!" E, ao ser instruído a entrar na casa, ele respondeu a ela: "Quero ficar com você." Não demorou para que fãs do programa começassem a pedir a saída do ator: "Do jeito que ele foi com a AJ, me senti tão desconfortável. Espero que ela esteja bem", escreveu uma internauta. "É melhor evitar um problema maior. Tirem Mickey Rourke do programa", disse outra seguidora.

Ator de filmes como "9 1/2 Semanas de Amor" (1986), "Sin City: A Cidade do Pecado" (2005) e "Sin City: A Dama Fatal" (2014), Rourke sempre teve uma relação próxima com o boxe. Na adolescência e juventude, disputou lutas de boxe amador entre 1964 e 1973, com 27 combates e apenas três derrotas. Seis anos depois, iniciou sua carreira no cinema com "1941 - Uma Guerra Muito Louca". Há cerca de dez anos, chegou a retornar aos ringues e venceu algumas lutas, mas logo desistiu do esporte.

Rourke sofreu diversas lesões no rosto durante sua trajetória como boxeador, o que o levou a precisar de reconstrução facial. Os médicos usaram cartilagem de outras partes do corpo para reconstruir seu rosto. Ele também se submeteu a vários procedimentos estéticos menos invasivos, como tratamento a laser, lifting facial e aplicação de botox.