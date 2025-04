Com caldinho de rã, suco verde, abacate e geleia real, saiba como é a dieta de Cauã Reymond

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As cenas de Cauã Reymond em "Vale Tudo" vêm chamando a atenção do público não só pelas armações do sedutor e trambiqueiro Cesar Ribeiro. A boa forma do ator, que usa e abusa das regatinhas nos capítulos, também rende comentários e elogios nas redes sociais. Nesta terça-feira (8), ele contou que segue uma dieta personalizada, além de uma rotina intensa de exercícios físicos.

"Minha dieta é intensa, mas é leve. [...] Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate", explicou durante entrevista ao Mais Você.

Cauã também contou que aboliu alimentos com glúten, como os que levam trigo e seus derivados: "Fujo da farinha branca. Quando você tira o glúten, muitos atletas sentem melhora na performance esportiva -isso aconteceu com o Djokovic, o tenista", disse.

O ator, que já havia revelado à Folha de S.Paulo que sua relação com a saúde e a vaidade mudou após a morte da mãe -Denise foi vítima de um câncer em 2019-, reconheceu que a dieta tem como objetivo principal manter sua imunidade alta. "Comecei a tomar um caldinho de rã... E quando minha imunidade está baixa, eu tomo o caldo de rã duas vezes e o suco verde duas vezes. Na maioria das vezes, é só uma vez, à noite", explicou para apresentadora Ana Maria Braga.

Cauã também virou adepto das marmitas: "Hoje em dia levo minha marmita para o trabalho e, se vou passar o dia fora, levo minha comidinha. Tento comer menos, de 3 em 3 horas".

