Maike, Renata e Vinícius estão no 15º Paredão do BBB 25

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após eliminação de João Gabriel do BBB 25 (Globo), um novo Paredão se formou no Modo Turbo com Maike, Renata e Vinicius. O mais votado pelo público será eliminado na quinta-feira (10).

Em uma prova de sorte, Guilherme virou o novo Líder.

QUEM VOTOU EM QUEM

- Vinicius votou em Renata

- Joselma votou em Renata

- Diego votou em Renata

- João Pedro votou em Joselma

- Vitória votou em Renata

- Renata votou em Joselma

- Maike votou em Joselma

Leia Também: Gracyanne diz que amizade com Daniele Hypolito foi "muito verdadeira"